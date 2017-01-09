Гранты. Конкурсы. Фонды


09.01.2017

Гранты 2017-2018 года для обучения во Франции (стипендия Copernic)

Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины

Фонд:  Правительство Франции


09.01.2017

XIII Балтийский научно-инженерный конкурс

Секция: Образование

Фонд:  Фонд поддержки молодых ученых "Время Науки", Университет ИТМО,...

09.01.2017

РФФИ продлевает сроки приема заявок по совместному конкурсу РФФИ – Немецкое научно-исследовательское сообщество (ННИО_а) 2017г.

Секция: естественные и технические науки

Фонд:  Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ)

Фонд:  Немецкое научно-исследовательское сообщество

08.01.2017

Конкурс 2017 года на соискание премии имени И.С.Шкловского

Секция: Естественные науки

Фонд:  Российская академия наук (РАН)

08.01.2017

Гранты 2017 для поддержки краткосрочных поездок ученых и преподавателей во Францию (программа "Андре Мазон")

Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины

Фонд:  Посольства Франции в Российской Федерации

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Наука и Инновации: Образование и Карьера


26.12.2016

VI открытый всероссийский межвузовский конкурс студенческих работ по экономике

Московская школа экономики (МШЭ) МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявляют о проведении VI открытого всероссийского межвузовского конкурса студенческих работ по экономике.


11.12.2016

Всероссийский конкурс студенческих работ "Сытинское дело"

Впервые на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№18 в ЦДХ был дан старт Всероссийскому конкурсу студенческих работ «Сытинское дело». Конкурс приурочен к 140-летию со дня основания типографии, которую И.Д. Сытин открыл на Пятниц...

30.11.2016

Студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема

4 декабря в Университете ИТМО состоится 77-ая студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема, принять участие в которой могут все желающие студенты высших учебных заведений.

24.11.2016

Конкурс на участие в Международной программе студенческого обмена Global UGRAD в 2017-2018 году

Программа Global UGRAD предоставляет возможность студентам из разных стран мира провести один учебный семестр в колледжах и университетах США, без получения диплома.

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Новости науки и техники


02.10.2016

Зрители телеканала "Наука" увидят объявление лауреатов Нобелевской премии 2016 года в режиме реального времени

31.08.2016

На базе российских научных энциклопедий планируется создать новый энциклопедический сайт

22.06.2016

Компания Thomson Reuters представила рейтинг самых влиятельных научных журналов за 2016 год

30.05.2016

Сайт Принстонского центра изучения плазмы приглашает к участию в дистанционных интерактивных экспериментах

13.04.2016

В проекте Мильнера и Хокинга могут принять участие ученые и представители общественности

12.04.2016

Юрий Мильнер и Стивен Хокинг анонсировали проект по доставке наноробота к Альфа Центавра

05.04.2016

Два новых синтезированных химических элемента (119-120) могут получить названия Московий и Оганесий

28.03.2016

Сверхпроводящий коллайдер NICA появится в Дубне

25.03.2016

Правительство запустит научно-популярный журнал

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Новости ВУЗов и компаний


21.12.2016

В Москве стартовало формирование рейтинга школ

14.12.2016

Опубликован седьмой ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный по итогам 2016 года группой «Интерфакс»

07.12.2016

Московский Планетарий приглашает школьников на «Космическую субботу» (10 декабря 2016 года)

04.12.2016

НИУ ВШЭ и издательский дом Elsevier учредили премию «Золотая ссылка»

01.12.2016

24 российских вуза вошли в 300 лучших университетов рейтинга THE BRICS & Emerging Economies University Rankings

28.11.2016

Мероприятия Недели науки для школьников в МГУ имени М.В.Ломоносова

20.11.2016

В России появится свой мировой рейтинг вузов "Три миссии университета"

10.11.2016

Просветительский фонд «Эволюция» проведет первый в России "Слёт просветителей"

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Обратите внимание


15.11.2016

Комфортное освещение и современные led технологии

Развитие светодиодных и информационных технологий сегодня формирует новый тренд - все более широкое распространение систем динамического комфортного освещения Human Centric Lighting, в которых плавно регулируются, программируются и динамически изменяются основные параметры света.

07.11.2016

Решения Human Centric Lighting от компании Esylux - комфортное освещение с умным управлением

Системы освещения Human Centric Lighting - это как раз тот случай, когда новые возможности современных led технологий лучше не только один раз увидеть, но и самостоятельно протестировать.

03.10.2016

Продукты, решения и проекты Human Centric Lighting и Tunable White Lighting, новости о демонстрационных зонах и шоурумах на специализированном интернет-ресурсе

На площадке HumanCentricLighting.ru  началась работа по созданию информационно-новостного ресурса, посвященного  Human Centric Lighting  и Tunable White Lighting – перспективным и быстроразвивающимся направлениям современной светотехники.  На площадке будет представлена информация о  новых продуктах, решениях и проектах.



Практика энергоэффективности


12.10.2016

Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность»

13-14 октября состоится ключевое мероприятие в России в области возобновляемой энергетики – Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность».

02.10.2016

Российские предприятия должны увеличить долю отечественных энергосберегающих ламп до 75% к 2020 году

Российские предприятия должны увеличить долю отечественных энергосберегающих ламп до 75 процентов к 2020 году. Такое постановление опубликовало правительство. Документ устанавливает этапы перехода на отечественные осветительные приборы со светодиодами. В 2017-м их доля в регулируемых организациях должна составить не менее 10 процентов всех используемых светильников, в 2018 году - не менее 30, в 2019 году - 50, а в 2020 году - уже 75.



Новости техники и технологий


30.05.2016

Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу для разработки инженерного ПО

Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу Гербарий.рф для разработки инженерного программного обеспечения в рамках импортозамещения.

24.05.2016

Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам

Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы или работа которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок функционирования центров и установок в целях обеспечения доступа к ним внешних пользователей. Это будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов на создание научной инфраструктуры за счёт интенсификации использования уникального научного оборудования, более эффективной эксплуатации современной приборной базы науки.

14.01.2016

Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл опытное производство металлопластиковых труб нового поколения

В рамках ежегодной конференции, которая проходит 1 и 2 октября 2015 года в особой экономической зоне «Дубна», состоялась торжественная церемония открытия опытного производства металлопластиковых труб нового поколения резидента ОЭЗ компании «Экструзионные машины». Введенная в действие автоматизированная  линия позволяет обеспечить годовой выпуск 3,5 миллиона метров труб, выпускаемых по уникальной технологии,  разработанной специалистами компании вместе с коллегами из НИИ энергомашиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана.

21.12.2015

Открытие первой очереди ускорительного комплекса «Комплекс ВЭПП-5»

18 декабря в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН состоялось открытие первой очереди ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Комплекс ВЭПП-5», строительство которого осуществлялось на протяжении нескольких лет в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.



Стажировки и вакансии


24.10.2016

Вакансия инженера-конструктора в АО «ИНТЕРСЕТЬ»

АО «ИНТЕРСЕТЬ» приглашает студентов старших курсов профильных факультетов на позицию инженера-конструктора. Компания специализируется на проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании оборудования телекоммуникации и связи (существует с 2006 года).

07.10.2016

Минпромторг объявляет о наборе участников на зимнюю стажерскую программу

Зимняя стажерская программа пройдет с 1 февраля по 31 марта 2017 года. В рамках молодежной кадровой политики стажерская программа является уникальной возможностью для талантливых и перспективных студентов и выпускников вузов попасть в Молодежный кадровый резерв Минпромторга России.

20.09.2016

Стартовал набор стажеров программы «Москва моими глазами»

19 сентября стартовал набор стажеров программы «Москва моими глазами» сразу по четырем направлениям: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда» и «Правовое пространство». На оплачиваемую семимесячную стажировку приглашаются студенты и выпускники вузов.



Актуальная информация


29.12.2016

Ученые просят Роскосмос выделять дополнительные средства на популяризацию

Совет РАН по космосу обратился в госкорпорацию "Роскосмос" с просьбой выделить средства на популяризацию отечественных достижений в области космических исследований. Ссылаясь на мировой опыт, ученые предлагают выделять на популяризацию и пропаганду не менее 2% от общего бюджета конкретного проекта, а также найти средства на информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются.

26.12.2016

Утверждены правила субсидирования НИОКР для реализации «дорожных карт» НТИ

Постановлением от 20 декабря 2016 года №1406 утверждены Правила оказания государственной поддержки Фонду содействия инновациям для предоставления грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы.

07.12.2016

РНФ поручено разработать специальную президентскую программу поддержки ученых

Российскому научному фонду поручено разработать специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учёными, в том числе молодыми учёными.



Новости инноваций


06.12.2016

РВК и ИТМО изучили эффективность инновационной деятельности университетов

РВК и «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) представили первый в России мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов.

23.11.2016

Минобрнауки откроет сто инновационных университетских центров к 2025 году

Минобрнауки России планирует открыть 100 инновационных университетских центров к 2025 году в рамках нового приоритетного проекта, сообщила глава ведомства Ольга Васильева на заседании совета Российского союза ректоров.



Конференции

IV Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2016»

VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний»

Successful R&I in Europe: 6th European Networking Event.

Естественные науки

6-я Международная конференция по нанотехнологиям в Дортмунде (The 6th NRW Nano-Conference)

Естественные науки

Всероссийская конференция “Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го поколения”

Естественные науки

Независимая международная конференция CEE-SECR«Разработка ПО»

информатика

21-й Мировой Нефтяной Конгресс

Естественные науки

International Conference «Functional Materials» ICFM’2013

Естественные науки

Международная конференция «В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации»

Естественные науки

Эдинбургская международная писательская конференция

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