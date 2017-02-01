Гранты. Конкурсы. Фонды

Совет РАН по космосу обратился в госкорпорацию "Роскосмос" с просьбой выделить средства на популяризацию отечественных достижений в области космических исследований. Ссылаясь на мировой опыт, ученые предлагают выделять на популяризацию и пропаганду не менее 2% от общего бюджета конкретного проекта, а также найти средства на информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются.