Гранты. Конкурсы. Фонды
Гранты 2017/2018 для обучения в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре в Венгрии (программа Stipendium Hungaricum)
Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Фонд: Правительство Венгрии
Конкурсный отбор участников Зимней школы ОтУС - 2017 "Навигатор инноватора"
Секция: естественные и технические науки
Фонд: Фонд содействия инновациям
Фонд: Открытый университет Сколково
Конкурсный отбор региональных партнеров консорциума EEN-Россия
Секция: естественные и технические науки
Фонд: Фонд содействия инновациям
Фонд: Консорциум EEN – Россия
Стипендии для обучения в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и докторантуре в Румынии в 2017-2018 г
Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Фонд: Правительство Румынии
Гранты 2017 малым инновационным предприятиям на выполнение НИОКР с последующей коммерциализацией результатов
Секция: естественные и технические науки
Наука и Инновации: Образование и Карьера
VI открытый всероссийский межвузовский конкурс студенческих работ по экономике
Московская школа экономики (МШЭ) МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявляют о проведении VI открытого всероссийского межвузовского конкурса студенческих работ по экономике.
Всероссийский конкурс студенческих работ "Сытинское дело"
Впервые на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№18 в ЦДХ был дан старт Всероссийскому конкурсу студенческих работ «Сытинское дело». Конкурс приурочен к 140-летию со дня основания типографии, которую И.Д. Сытин открыл на Пятниц...
Студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема
4 декабря в Университете ИТМО состоится 77-ая студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема, принять участие в которой могут все желающие студенты высших учебных заведений.
Конкурс на участие в Международной программе студенческого обмена Global UGRAD в 2017-2018 году
Программа Global UGRAD предоставляет возможность студентам из разных стран мира провести один учебный семестр в колледжах и университетах США, без получения диплома.
Новости науки и техники
Зрители телеканала "Наука" увидят объявление лауреатов Нобелевской премии 2016 года в режиме реального времени
Компания Thomson Reuters представила рейтинг самых влиятельных научных журналов за 2016 год
Сайт Принстонского центра изучения плазмы приглашает к участию в дистанционных интерактивных экспериментах
Два новых синтезированных химических элемента (119-120) могут получить названия Московий и Оганесий
Новости ВУЗов и компаний
Опубликован седьмой ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный по итогам 2016 года группой «Интерфакс»
Московский Планетарий приглашает школьников на «Космическую субботу» (10 декабря 2016 года)
24 российских вуза вошли в 300 лучших университетов рейтинга THE BRICS & Emerging Economies University Rankings
Обратите внимание
Комфортное освещение и современные led технологии
Развитие светодиодных и информационных технологий сегодня формирует новый тренд - все более широкое распространение систем динамического комфортного освещения Human Centric Lighting, в которых плавно регулируются, программируются и динамически изменяются основные параметры света.
Решения Human Centric Lighting от компании Esylux - комфортное освещение с умным управлением
Системы освещения Human Centric Lighting - это как раз тот случай, когда новые возможности современных led технологий лучше не только один раз увидеть, но и самостоятельно протестировать.
Продукты, решения и проекты Human Centric Lighting и Tunable White Lighting, новости о демонстрационных зонах и шоурумах на специализированном интернет-ресурсе
На площадке HumanCentricLighting.ru началась работа по созданию информационно-новостного ресурса, посвященного Human Centric Lighting и Tunable White Lighting – перспективным и быстроразвивающимся направлениям современной светотехники. На площадке будет представлена информация о новых продуктах, решениях и проектах.
Практика энергоэффективности
Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность»
13-14 октября состоится ключевое мероприятие в России в области возобновляемой энергетики – Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность».
Российские предприятия должны увеличить долю отечественных энергосберегающих ламп до 75% к 2020 году
Российские предприятия должны увеличить долю отечественных энергосберегающих ламп до 75 процентов к 2020 году. Такое постановление опубликовало правительство. Документ устанавливает этапы перехода на отечественные осветительные приборы со светодиодами. В 2017-м их доля в регулируемых организациях должна составить не менее 10 процентов всех используемых светильников, в 2018 году - не менее 30, в 2019 году - 50, а в 2020 году - уже 75.
Новости техники и технологий
Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу для разработки инженерного ПО
Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу Гербарий.рф для разработки инженерного программного обеспечения в рамках импортозамещения.
Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам
Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы или работа которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок функционирования центров и установок в целях обеспечения доступа к ним внешних пользователей. Это будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов на создание научной инфраструктуры за счёт интенсификации использования уникального научного оборудования, более эффективной эксплуатации современной приборной базы науки.
Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл опытное производство металлопластиковых труб нового поколения
В рамках ежегодной конференции, которая проходит 1 и 2 октября 2015 года в особой экономической зоне «Дубна», состоялась торжественная церемония открытия опытного производства металлопластиковых труб нового поколения резидента ОЭЗ компании «Экструзионные машины». Введенная в действие автоматизированная линия позволяет обеспечить годовой выпуск 3,5 миллиона метров труб, выпускаемых по уникальной технологии, разработанной специалистами компании вместе с коллегами из НИИ энергомашиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Открытие первой очереди ускорительного комплекса «Комплекс ВЭПП-5»
18 декабря в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН состоялось открытие первой очереди ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Комплекс ВЭПП-5», строительство которого осуществлялось на протяжении нескольких лет в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.
Стажировки и вакансии
Вакансия инженера-конструктора в АО «ИНТЕРСЕТЬ»
АО «ИНТЕРСЕТЬ» приглашает студентов старших курсов профильных факультетов на позицию инженера-конструктора. Компания специализируется на проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании оборудования телекоммуникации и связи (существует с 2006 года).
Минпромторг объявляет о наборе участников на зимнюю стажерскую программу
Зимняя стажерская программа пройдет с 1 февраля по 31 марта 2017 года. В рамках молодежной кадровой политики стажерская программа является уникальной возможностью для талантливых и перспективных студентов и выпускников вузов попасть в Молодежный кадровый резерв Минпромторга России.
Стартовал набор стажеров программы «Москва моими глазами»
19 сентября стартовал набор стажеров программы «Москва моими глазами» сразу по четырем направлениям: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда» и «Правовое пространство». На оплачиваемую семимесячную стажировку приглашаются студенты и выпускники вузов.
Актуальная информация
Ученые просят Роскосмос выделять дополнительные средства на популяризацию
Совет РАН по космосу обратился в госкорпорацию "Роскосмос" с просьбой выделить средства на популяризацию отечественных достижений в области космических исследований. Ссылаясь на мировой опыт, ученые предлагают выделять на популяризацию и пропаганду не менее 2% от общего бюджета конкретного проекта, а также найти средства на информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются.
Утверждены правила субсидирования НИОКР для реализации «дорожных карт» НТИ
Постановлением от 20 декабря 2016 года №1406 утверждены Правила оказания государственной поддержки Фонду содействия инновациям для предоставления грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы.
РНФ поручено разработать специальную президентскую программу поддержки ученых
Российскому научному фонду поручено разработать специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учёными, в том числе молодыми учёными.
Новости инноваций
РВК и ИТМО изучили эффективность инновационной деятельности университетов
РВК и «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) представили первый в России мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов.
Минобрнауки откроет сто инновационных университетских центров к 2025 году
Минобрнауки России планирует открыть 100 инновационных университетских центров к 2025 году в рамках нового приоритетного проекта, сообщила глава ведомства Ольга Васильева на заседании совета Российского союза ректоров.
КонференцииIV Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2016» VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний» Successful R&I in Europe: 6th European Networking Event.
Естественные науки6-я Международная конференция по нанотехнологиям в Дортмунде (The 6th NRW Nano-Conference)
Естественные наукиВсероссийская конференция “Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го поколения”
Естественные наукиНезависимая международная конференция CEE-SECR«Разработка ПО»
информатика21-й Мировой Нефтяной Конгресс
Естественные наукиInternational Conference «Functional Materials» ICFM’2013
Естественные наукиМеждународная конференция «В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации»
Естественные наукиЭдинбургская международная писательская конференция ...
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