Гранты. Конкурсы. Фонды
Опубликованы итоги четырех международных конкурсов РФФИ 2017 г
Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Гранты для реализации двусторонних российско-британских проектов 2017-2018 г
Секция: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Фонд: Фонд «Глобальная Британия»
Московская открытая олимпиада «Наглядная геометрия»
Секция: Образование
Фонд: Департамент образования Москвы
Гранты 2017-2018 года студентам, аспирантам, научно-педагогическим работникам для обучения и работы в Словакии
Секция: Образование, стажировки
Фонд: Правительство Словацкой Республики
Конкурс "Россия заповедная"
Секция: ..
Фонд: Русское географическое общество
Наука и Инновации: Образование и Карьера
VI открытый всероссийский межвузовский конкурс студенческих работ по экономике
Московская школа экономики (МШЭ) МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявляют о проведении VI открытого всероссийского межвузовского конкурса студенческих работ по экономике.
Всероссийский конкурс студенческих работ "Сытинское дело"
Впервые на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№18 в ЦДХ был дан старт Всероссийскому конкурсу студенческих работ «Сытинское дело». Конкурс приурочен к 140-летию со дня основания типографии, которую И.Д. Сытин открыл на Пятниц...
Студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема
4 декабря в Университете ИТМО состоится 77-ая студенческая математическая олимпиада им. Уильяма Лоуэлла Патнема, принять участие в которой могут все желающие студенты высших учебных заведений.
Конкурс на участие в Международной программе студенческого обмена Global UGRAD в 2017-2018 году
Программа Global UGRAD предоставляет возможность студентам из разных стран мира провести один учебный семестр в колледжах и университетах США, без получения диплома.
Новости науки и техники
Зрители телеканала "Наука" увидят объявление лауреатов Нобелевской премии 2016 года в режиме реального времени
Компания Thomson Reuters представила рейтинг самых влиятельных научных журналов за 2016 год
Сайт Принстонского центра изучения плазмы приглашает к участию в дистанционных интерактивных экспериментах
Два новых синтезированных химических элемента (119-120) могут получить названия Московий и Оганесий
Новости ВУЗов и компаний
В Татьянин день пройдет чемпионат студенческой интеллектуальной лиги «Универсум» по игре «Что? Где? Когда?»
Опубликован седьмой ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный по итогам 2016 года группой «Интерфакс»
Обратите внимание
Комфортное освещение и современные led технологии
Развитие светодиодных и информационных технологий сегодня формирует новый тренд - все более широкое распространение систем динамического комфортного освещения Human Centric Lighting, в которых плавно регулируются, программируются и динамически изменяются основные параметры света.
Решения Human Centric Lighting от компании Esylux - комфортное освещение с умным управлением
Системы освещения Human Centric Lighting - это как раз тот случай, когда новые возможности современных led технологий лучше не только один раз увидеть, но и самостоятельно протестировать.
Продукты, решения и проекты Human Centric Lighting и Tunable White Lighting, новости о демонстрационных зонах и шоурумах на специализированном интернет-ресурсе
На площадке HumanCentricLighting.ru началась работа по созданию информационно-новостного ресурса, посвященного Human Centric Lighting и Tunable White Lighting – перспективным и быстроразвивающимся направлениям современной светотехники. На площадке будет представлена информация о новых продуктах, решениях и проектах.
Практика энергоэффективности
В Забайкальском крае введена в эксплуатацию первая солнечно-дизельная электростанция
ПАО «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края, построенную для бесперебойного энергоснабжения трех труднодоступных населенных пунктов.
Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность»
13-14 октября состоится ключевое мероприятие в России в области возобновляемой энергетики – Международный конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность».
Новости техники и технологий
На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк
Москва проводит последовательную политику развития научных технопарков. Одним из важных шагов в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством города и руководством Курчатовского института.
Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу для разработки инженерного ПО
Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу Гербарий.рф для разработки инженерного программного обеспечения в рамках импортозамещения.
Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам
Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы или работа которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок функционирования центров и установок в целях обеспечения доступа к ним внешних пользователей. Это будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов на создание научной инфраструктуры за счёт интенсификации использования уникального научного оборудования, более эффективной эксплуатации современной приборной базы науки.
Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл опытное производство металлопластиковых труб нового поколения
В рамках ежегодной конференции, которая проходит 1 и 2 октября 2015 года в особой экономической зоне «Дубна», состоялась торжественная церемония открытия опытного производства металлопластиковых труб нового поколения резидента ОЭЗ компании «Экструзионные машины». Введенная в действие автоматизированная линия позволяет обеспечить годовой выпуск 3,5 миллиона метров труб, выпускаемых по уникальной технологии, разработанной специалистами компании вместе с коллегами из НИИ энергомашиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Стажировки и вакансии
Вакансия проектного менеджера в ИТ Кластер Сколково
В ИТ Кластере Сколково открыта вакансия проектного менеджера с подчинением Операционному директору Кластера.
Вакансия инженера-конструктора в АО «ИНТЕРСЕТЬ»
АО «ИНТЕРСЕТЬ» приглашает студентов старших курсов профильных факультетов на позицию инженера-конструктора. Компания специализируется на проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании оборудования телекоммуникации и связи (существует с 2006 года).
Минпромторг объявляет о наборе участников на зимнюю стажерскую программу
Зимняя стажерская программа пройдет с 1 февраля по 31 марта 2017 года. В рамках молодежной кадровой политики стажерская программа является уникальной возможностью для талантливых и перспективных студентов и выпускников вузов попасть в Молодежный кадровый резерв Минпромторга России.
Актуальная информация
Общественное обсуждение предложений в президентскую программу исследовательских проектов
Российский научный фонд предлагает ознакомиться с предложениями по формированию президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими, в том числе молодыми учеными.
Ученые просят Роскосмос выделять дополнительные средства на популяризацию
Совет РАН по космосу обратился в госкорпорацию "Роскосмос" с просьбой выделить средства на популяризацию отечественных достижений в области космических исследований. Ссылаясь на мировой опыт, ученые предлагают выделять на популяризацию и пропаганду не менее 2% от общего бюджета конкретного проекта, а также найти средства на информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются.
Утверждены правила субсидирования НИОКР для реализации «дорожных карт» НТИ
Постановлением от 20 декабря 2016 года №1406 утверждены Правила оказания государственной поддержки Фонду содействия инновациям для предоставления грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы.
Новости инноваций
Росатом приступает к реализации новой версии программы инновационного развития
Госкорпорация «Росатом» в 2016 году полностью выполнила задачи программы инновационного развития и приступила к реализации новой версии программы.
РВК и ИТМО изучили эффективность инновационной деятельности университетов
РВК и «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) представили первый в России мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов.
КонференцииIV Национальная выставка – форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2016» VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний» Successful R&I in Europe: 6th European Networking Event.
Естественные науки6-я Международная конференция по нанотехнологиям в Дортмунде (The 6th NRW Nano-Conference)
Естественные наукиВсероссийская конференция “Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го поколения”
Естественные наукиНезависимая международная конференция CEE-SECR«Разработка ПО»
информатика21-й Мировой Нефтяной Конгресс
Естественные наукиInternational Conference «Functional Materials» ICFM’2013
Естественные наукиМеждународная конференция «В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации»
Естественные наукиЭдинбургская международная писательская конференция ...
Облако тегов
Высококачественные бетонные промышленные полы от компании PolPro придадут эстетику помещению
Одним из лучших представителей стана конструкторов является uKit. Без преувеличения.
BizSpravka.su
Официальные сайты организаций на BizSpravka.su
www.bizspravka.su
BizOrg.su
Товары и услуги в справочнике BizOrg.su
bizorg.su
Купить франшизу
Инновационные бизнесы на БиБосс.ру Купить франшизу и начать свой бизнес в сфере высокий технологий.
www.beboss.ru