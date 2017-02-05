Гранты. Конкурсы. Фонды

На площадке HumanCentricLighting.ru началась работа по созданию информационно-новостного ресурса, посвященного Human Centric Lighting и Tunable White Lighting – перспективным и быстроразвивающимся направлениям современной светотехники. На площадке будет представлена информация о новых продуктах, решениях и проектах.

Системы освещения Human Centric Lighting - это как раз тот случай, когда новые возможности современных led технологий лучше не только один раз увидеть, но и самостоятельно протестировать.

Развитие светодиодных и информационных технологий сегодня формирует новый тренд - все более широкое распространение систем динамического комфортного освещения Human Centric Lighting, в которых плавно регулируются, программируются и динамически изменяются основные параметры света.

Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ утвердил решение об участии Фонда в капитале технологической инжиниринговой компании (ТИК), которая будет заниматься разработками в области технологий накопления и хранения электроэнергии.

На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк Москва проводит последовательную политику развития научных технопарков. Одним из важных шагов в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством города и руководством Курчатовского института.

Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу для разработки инженерного ПО Фонд перспективных исследований запустил интернет-платформу Гербарий.рф для разработки инженерного программного обеспечения в рамках импортозамещения.

Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы или работа которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок функционирования центров и установок в целях обеспечения доступа к ним внешних пользователей. Это будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов на создание научной инфраструктуры за счёт интенсификации использования уникального научного оборудования, более эффективной эксплуатации современной приборной базы науки.