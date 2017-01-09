Гранты. Конкурсы. Фонды

Российские предприятия должны увеличить долю отечественных энергосберегающих ламп до 75 процентов к 2020 году. Такое постановление опубликовало правительство. Документ устанавливает этапы перехода на отечественные осветительные приборы со светодиодами. В 2017-м их доля в регулируемых организациях должна составить не менее 10 процентов всех используемых светильников, в 2018 году - не менее 30, в 2019 году - 50, а в 2020 году - уже 75.